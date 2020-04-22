Tokmakları susan davulcular umudunu ramazana bağladı
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Aziz Aslan, Şanlıurfa, Güncel

Tokmakları susan davulcular umudunu ramazana bağladı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanmasıyla tokmakların sustuğu Şanlıurfa'da, davulcular zor günler geçiriyor.

22.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:25
Tokmakları susan davulcular umudunu ramazana bağladı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanmasıyla tokmakların sustuğu Şanlıurfa'da, davulcular zor günler geçiriyor. Şanlıurfa Davulcular ve Zurnacılar Derneği Başkanı Aziz Aslan, salgın nedeniyle işsiz kaldıklarını ve umutlarının ramazan ayında sahur vakti davul çalmak olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da düğünler, sıra geceleri ve etkinliklerde görev alan davul ve zurnacılar, koronavirüs tedbirleri ile etkinliklerin yasaklanmasıyla mesleklerini yapamıyor. Tokmakların susmasıyla mesleklerini yapamayınca ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başlayan davulcular, umutlarını ramazan ayına bağladı.

Şanlıurfa Davulcular ve Zurnacılar Derneği Başkanı Aziz Aslan, salgının biran önce sona ermesinin en büyük dilekleri olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle mesleklerini yapamadıklarını bu nedenle ekonomik olarak da zorlandıklarını belirten Aslan, "Davulcular ve Zurnacılar Derneği olarak Şanlıurfa'nın müzik kültürüne hizmet ediyoruz. Şu an zor durumdayız ve devletimizin bize destek çıkmasını istiyoruz. Etkinlikler ve düğünler iptal edildiği için tokmaklar tamamen susmuş durumda. Zaten devlet büyüklerimizde bizim sıkıntı yaşadığımızı biliyorlar. Şimdi tek umudumuz Ramazan ayında davul çalmak oldu" diye konuştu.'SAHURDA DAVULLAR ÇALINSIN'50 yıldır davulculuk yaptığını aktaran Cemal Delikesen de salgının bir an önce bitmesini istedi. Mağdur olduklarını ve umutlarını sahurda davul çalarak toplayacakları bahşişler ile geçimlerini sağlamaya bağladıklarını anlatan Delikesen, "Çok mağdur durumdayız ve en önemlisi mesleğimizi icra edemiyoruz. Mesleğimizi icra etmek ve geleneğimizi yaşatıp, geçimimizi sağlamak için ramazan ayında sahurlarda davul çalmak istiyoruz. Davul sesi olmadan vatandaşlarımız sahura kalkamazlar" dedi.'DÜĞÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK

Düğünlerde sahne aldıklarını anlatan davulcu Mehmet Ali Aslan da yaşamlarını birleştirenlerin mutluluklarına katkı sunduklarını belirterek, "Davul çalmayı ve düğünleri çok özledik. İnşallah en kısa sürede yine tokmaklarımızı elimize alır, düğünlerde davul çalarız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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