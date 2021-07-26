TOKİ'den Burdur'a yeni millet bahçesi

TOKİ 26 Temmuz 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

TOKİ

26 Temmuz 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi günü gerçekleştirilen ihale kapsamında millet bahçesine ait sosyal donatılar da yer alıyor.

İki bin 153 ağaç olacak

Çocuk oyun alanları, tenis kortları, spor sahaları, seyir alanları, gezinti yolları, okçuluk ve atçılık alanlarının olacağı millet bahçesinde 2153 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak.

Projede tema bahçeleri, çiçekli bitkiler bahçesi, 75. 590 çalı olup toplam ihale alanı 126 bin 540 metrekare olacak.

Millet bahçesi içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Doğa yürüyüş alanları ile daha çok yeşille buluşan vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.

Kaynak: Habermetre