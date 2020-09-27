Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı
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Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı

27.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:20
Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı

Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını ise söndürüldü.

Tokat'ın Aktepe köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Yangına, Orman İşletme ekipleri müdahale ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ise İlişi köyü balıkçı barınağından denize açılan balıkçılar, Darsu köyünde ormanlık alandan çıkan dumanları fark etti.

Durumun, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirilmesiyle bölgeye Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Çatalzeytin ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Abana ve Bozkurt belediyelerine ait araç ve personelin de destek verdiği çalışmalarla yangın büyümeden yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve zarar gören alanın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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