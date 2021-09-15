Tokat Valisi Balcı vatandaşları Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet etti - Haberler
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Tokat Valisi Balcı vatandaşları Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet etti

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat Valisi Balcı vatandaşları Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet etti

Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla uğraştığını söyledi.

Tedbirlere hassasiyet gösterildiğini belirten Balcı, "Salgının etkilerinin en aza indirilmesi konusunda devlet millet iş birliğinin en güzel örneği sergilendi. Bu vesileyle sağlık teşkilatına fedakarca çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Balcı, hayatın ve ekonomik yaşamın da devam ettirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Yüz yüze eğitime geçtik. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Sağlık Bakanımız da vatandaşlarımızı aşıya davet etti." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşılama çalışmalarında yüzde 75'i geçen Tokat'ın mavi kategoride olduğunu anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Zaman zaman karantina uyguladığımız sınıflar çıkıyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için devlet olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Yüz yüze eğitim çocuklarımızın geleceği, bedensel ve ruhsal gelişmeleri, akademik açıdan çok anlamlı. Vatandaşlarımızdan da katkı sağlamalarını bekliyoruz. Yaptırmayan vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Lütfen duyarlı olsunlar. Çünkü yoğun bakımda olanlara baktığımız zaman, büyük kesim aşılarını yaptırmayanlar ya da birinci dozunu yaptırıp ikinci dozunu yaptırmayanlar. Yüz yüze eğitim için aşılanmaya devam."

Tokat Valisi Balcı vatandaşları Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet etti

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat Valisi Balcı vatandaşları Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet etti - Haberler
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