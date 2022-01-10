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Tokat Valisi Balcı gazetecilerle bir araya geldi

Tokat Valisi Balcı gazetecilerle bir araya geldi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Balcı, uygulama otelinde düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak başarı ve iyi dileklerini iletti.

Basının, iletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer aldığını belirten Balcı, "Basın, halkın haber alma kaynağı olduğu gibi kamuoyunu bilinçlendirme görevini de üstlenen, demokrasinin önemli bir unsurudur. Ülkemizin ve Tokat'ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Etkinlik sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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