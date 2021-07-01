Tokat Vakfı Genel Merkezi'nin başkanlığına seçilen Kerem Erdem görev dağılımı yaptı

- Tokat Vakfı Genel Merkezi'nin başkanlığına seçilen Kerem Erdem görev dağılımı yaptı Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Olağan Genel Kurulunda vakfın bir önceki dönemdeki yönetim kurulu üyesi, İş İnsanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem'in...

- Tokat Vakfı Genel Merkezi'nin başkanlığına seçilen Kerem Erdem görev dağılımı yaptı

ANKARA - Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Olağan Genel Kurulunda vakfın bir önceki dönemdeki yönetim kurulu üyesi, İş İnsanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem'in oluşturduğu tek liste kabul edilmişti. 24 Haziran'da yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında ise tüzüğüne göre görev dağılımı yapıldı.

- Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu 19 Aralık'ta üyelerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Uzun yıllar Vakıf Başkanlığını yürüten Hacı Mustafa İpek'in aday olmadığı Genel Kurul'da Vakfın bir önceki dönemdeki yönetim kurulu üyesi olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem'in oluşturduğu tek liste kabul edilmişti. Genel Kurul sonrasında Vakıf Genel Merkezinde 24 Haziran'da yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında da tüzüğüne göre görev dağılımı yapıldı.

Kerem Erdem'in yönetim kurulu başkanlığında Başkan Yardımcılığına Yunus Altun, Genel Sekreterliğe Dr. Ayhan Uz, Genel Muhasipliğe Şenay Köse oy birliğiyle seçildi. Başkan Erdem'in, listesindeki tüm asil ve yedek üyelerle, denetim kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini ilerleyen süreçte çeşitli kollarda aktif olarak görevlendireceği, Vakıf üyelerinden gönüllü olanları bazı çalışmalarda yetkilendirileceği belirtildi. Yeni Başkan Kerem Erdem, bugüne kadar vakıfta görev yapan Genel Başkanlara, yönetim kurulu üyeleri ve tüm üyelere teşekkür ederken, yeni yönetim kurulu üyeleriyle sancağı gururla taşıyacaklarını, Ankara'da yaşayan tüm Tokat'lıları Tokat Vakfı'nın çatısı altında görmek istediklerini, Vakfın kapısının tüm Tokatlılara sonuna kadar açık olduğunu ve Ankara'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kerem Erdem Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretinde mozoleye çelenk bırakmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdem imzaladığı defteri yazıklarını şu şekilde dile getirdi:

"Ülkemizin Kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfımızın Olağan Genel Kurulunda seçilmiş olan kurulları, vakıf üyeleri ve konuklarımızla birlikte, Vakıf Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Yola çıktığım arkadaşlarım ve Tokatlılar olarak; hepimizin adları başka başka olsa da soy adımız Tokat ve Türkiye'dir anlayışıyla, bir araya geldik ve bir arada durarak hizmet edeceğime de söz veriyorum. Çalışmalarımda, şimdiye kadar olduğu gibi tüm yurttaşlarımız ve hemşerilerimiz arasında; dil, din, mezhep, soy sop ve cinsiyet ayrımı yapmaksınız bize bıraktığınız cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda ve Türk milliyetçiliğinden hiç ayrılmadan hizmet edeceğim. Tüm bunlarla da yetinmeyip, ' Yurtta sulh, cihanda sulh' içinde yaşayacak nesillerin yetişmesi için hiç yorulmadan ve durmadan çalışacağım. Bize bıraktığın maddi ve manevi her şey İçin teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Ruhun Şad Olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik