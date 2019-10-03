Tokat teog şampiyonu mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak

03.10.2019 16:25

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 yıl önce TEOG Türkiye 1'incilerinden biri olan Mustafa Ö. (17), köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son verdi. Mustafa Ö.'nün babası Orhan Ö., kayıp telefonun bulunması halinde, olayın aydınlanacağını söyledi.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye 1'incileri arasında yer alarak, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de baba Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı. Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., ertesi sabah kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba telefonla arayarak aşağıya inmesini istedi. Mustafa ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaleden atlamadan önce babasıyla telefonda konuşan Mustafa Ö.'nün akıllı telefonu ise aramalara rağmen bulunamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa, geçen pazar günü köyde toprağa verildi.

'HERKESİN OYNADIKLARINI OYNARDI'

Cenazeye katılan arkadaşlarının aralarında yaptıkları konuşmaların tehlikeli video oyunları ile ilgili çağrışım uyandırdığını ifade eden Orhan Ö. O gün ki kalabalıkta ben kendim bizzat duymadım. Ama sonradan komşuların duydukları, bize gelen söz. Bu dedikodu da olabilir. Kesin bir bilgi değil. 'Mustafa son görevini yaptı ya da biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık' gibi bir konu var ama ne olduğu net değil. Kesinleşmiş bir konu değil. Mustafa internetten herkesin oynadığı böyle vurdulu kırdılı, kale yapmaca, kale fethetme gibi oyunlar oynardı. Ama son zamanlarda üniversiteye hazırlandığı için bu oyunları bile oynayacak zamanı olmadığını söylüyorlardı dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Mustafa'nın daha önce internette tehlikeli oyunları oynamış olabileceğini, ancak kesin manada bu konuda bilgisi olmadığını anlatan baba Orhan Ö. Ben bu konuda toplumu bilinçlendirmek için, çocukları bu tip oyunlardan uzak tutulmasını tavsiye etmek, bir farkındalık oluşturmak için söyledim. Tavsiyem velilere şu, çocuklarına dikkat etmeliler. Çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeliler. Ondan daha ziyade devlet bu tip oyunların erişimi konusunda belli bir kriter, kıstas getirmeli diye düşünüyorum dedi.

'TELEFON OLAYI AYDINLATACAK'

Oğlunun olay günü kullandığı telefonunun mutlaka bulunmasını istediğini dile getiren Orhan Ö, Telefon benim evladımın en çok haşir neşir olduğu şeydi. Yani onun kara kutusuydu diyebiliriz. Yani o telefon bulunduğu zaman bir dengesizlik, bir yanlışlık varsa ya da bir eksiklik varsa büyük ihtimalle olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Orhan Ö. olay sonrasında bölgede telefonun bulunması için yeni bir çalışma yapılmadığını, yarın kendi imkanları ile yeniden arama çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLARINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

Öte yandan kaleden atlayarak hayatına son veren Mustafa Ö.'nün yeni fotoğraflarına da ulaşıldı. Hem arkadaş grubu hem de okulunda ve gezi yaptığı yerlerde çektirilen fotoğraflarda Mustafa Ö.'nün genellikle güler yüzlü bir görüntü verdiği görüldü. Mustafa'nın 'Doğa için pedalla' adı altındaki bir etkinlikte yer aldığı görüldü.

Kaynak: DHA