Tokat'tan yangın bölgesine destek
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Tokat'tan yangın bölgesine destek

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Tokat'tan yangın bölgesine destek Tokat'tan bir itfaiye aracı ile 4 personel Antalya'ya gönderildi.

Tokat'tan yangın bölgesine destek

TOKAT - Tokat'tan bir itfaiye aracı ile 4 personel Antalya'ya gönderildi.

Tokat Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürülmesi için yürütülen çalışmalar destek verdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katılımı ile düzenlenen programda 1 itfaiye aracı ile 4 itfaiye eri dualarla Antalya'ya gönderildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptıkları değerlendirme sonucu yangın bölgesinde destek vermek istediklerini kaydetti. Türkiye'nin bu felaketinde üstesinden geleceğine inandığını belirten Başkan Eroğlu, "İnsanları buradan sağduyuya davet ediyorum. Yangınlarla ilgili bir sabotaj durumu varsa en kısa zamanda ortaya çıkacaktır" dedi.

Başkan Eroğlu, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yangında zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tokat'tan yangın bölgesine destek
Tokat'tan yangın bölgesine destek
Tokat'tan yangın bölgesine destek
Tokat'tan yangın bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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