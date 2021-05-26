Tokat'taki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Zile karayolu Eskidağiçi köyü mevkiinde meydana geldi. Birol Bayır (43) idaresinde 34 VJL 82 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile Bekir Türker (57) idaresindeki 26 ABE 826 plakalı Ford Tourneo marka kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62) ile otomobilde bulunan Abdül Kerim Bayır (13) ve Esma Elif Bayır (16) hayatını kaybetti. Yaralılardan durumu ağır olan Emine Bayır (72) da sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İstanbul'dan Zile ilçesine tatile geldikleri öğrenilen aynı aileden ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen anne Şükriye Bayır (41) yoğun bakım servisinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan kızı Nisanur Bayır (7) ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan baba Birol Bayır ise Turhal Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazada yaralanan Bekir Türker (52), Şerife Yılmaz (62), Rabia Türker'in (22) ise tedavileri Zile ve Turhal Devlet Hastanesinde devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı