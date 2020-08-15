Tokat'taki cinayetin şüphelisi üvey amca tutuklandı Tokat'taki cinayetin şüphelisi üvey amca tutuklandıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde Ali Kılınç'ı (30), 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı.

Tokat'taki cinayetin şüphelisi üvey amca tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Ali Kılınç'ı (30), 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki bir sarkıntılık iddiasıyla başlayan tartışma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi. Ali Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile onun oğlu Ü.K.?nın Ali Kılınç'ın kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde başlayan ve dışarıya taşan kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Kılınç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necmettin Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli Kaya, girişte basın mensuplarının sorularına 'Evimi bastılar' diye cevap verdi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA