Tokat'ta yaz spor okulları açıldı
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Tokat'ta yaz spor okulları açıldı

Tokat'ta yaz spor okulları açıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "Yaz Spor Okulları" törenle açıldı.

Tokat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "Yaz Spor Okulları" törenle açıldı.

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yaz spor okullarının hayırlı olmasını dileyerek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından bu yaz döneminde 24 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek. İlimizin dört bir yanındaki on binlerce çocuk ve gencimizi pandemi tedbirlerine uygun olarak hazırlanan antrenman programlarımız ile yine sporun tüm güzellikleriyle buluşturacağız. Okullarımızda en az bir spor branşı ile tanışarak, spor yapan çocuklarımızın vatanına, milletine hayırlı birer genç olması, toplum hayatına katılan sağlıklı bireyler olması yolunda önemli bir basamak olmasını diliyor, çocuklarımız sporla büyüsün, spora erişimi olmayan çocuğumuz kalmasın diyerek bu süreçte spor okullarımızda faaliyette bulunacak antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kurum amirleri, şube müdürleri, ilçe müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Tokat'ta yaz spor okulları açıldı
Tokat'ta yaz spor okulları açıldı
Tokat'ta yaz spor okulları açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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