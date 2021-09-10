Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi - Haberler
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Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

Tokat'ta trafik ekiplerince traktör sürücülerine eğitim verildi.

Tokat'ta trafik ekiplerince traktör sürücülerine eğitim verildi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Tokat- Turhal yol güzergahında bulunan Küçükbağlar köyünde ikamet eden ve tarım işi ile uğraşan traktör sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Eğitimde sürücülere traktörleri ile ana yola çıkmadan önce yolu kontrol etmeleri, gece kara yolunu kullanmamaları, araçların römorkların da reflektörlü levha ve ışık donanımı bulundurmaları, traktörlerinde flaşörlü dominik lambası bulundurmaları ve sürekli yanar halde kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca sürücüler taşıma yaptıkları malzemeleri traktör römorklarından kara yoluna düşecek şekilde yükleme yapmamaları, dökülecek yüklerle ilgili muhafaza için çadır çekmeleri ya da römork kenarlarında korucu kullanmaları, pancar söküm zamanında taşıma esnasında tek römork takmaları ve hava kararmadan önce işlerini bitirmeleri konusunda bilgilendirildi.

Programda römorklarında yansıtıcılı üçgen levha bulunmayanlara üçgen yansıtıcı levha dağıtılarak bilgilendirme el ilanları verildi.

Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi - Haberler
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