Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kariyer günleri başladı.

Tokat Belediyesi, Tokat Valiliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite iş birliğinde organize edilen "TOGÜ Kariyer Fuarı'nın" açılışı TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İki gün sürecek kariyer günlerinde öğrenciler, işe alım mülakatları, iş-staj başvuruları, eğitimler, seminerler, paneller ve konferanslar ile iş dünyası hakkında deneyimler elde edecek. Açılış programına yoğun ilgi gösteren üniversiteli öğrenciler, kurulan stantları ilgiyle takip etti.

Fuar alanında stantları gezen, öğrenciler ile sohbet eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, Tokat'ta öğrenim gören tüm öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti.

TOGÜ kariyer günlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Birçok farklı başlıkta öğrencilerimize ışık tutacak fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokat Belediyesi olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gerek böyle söyleşilerle, gerek okul ve yurt ziyaretlerimiz ile her fırsatta öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelmeye çaba gösteriyoruz. 19 Mayıs 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Tokat Belediyesi Gençlik Merkezimiz de sizler gibi genç kardeşlerimizin en uğrak noktası oldu." dedi.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler polis ekiplerinden bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve protokol üyeleri katıldı.

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