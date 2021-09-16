Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı - Haberler
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Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tırın kupası tamamen yanarak kullanamaz hale geldi.

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

TOKAT - Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tırın kupası tamamen yanarak kullanamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sivas'tan Tokat'ın Zile ilçesine seramik yapıştırma harcı taşıyan M.O.S idaresindeki 60 AAF 402 tır Kızıliniş mevkide alev aldı. Motor kısmından alev alan tırı sürücü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Tırın kupasını alevler sararken korku dolu anlar kameralara yansıdı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Tır'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlatıldı. Trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımın tek şeritten sağladı.

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta seyir halindeki tır alev alev yandı - Haberler
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