Tokat'ta tartıştığı akrabasını öldürdü

Tokat'ta, 17 yaşındaki genç, tartıştığı akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde, kahvehane önünde Yunus Y. (30) ile akrabası F.Y. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde F.Y, Yunus Y'yi bıçakla yaraladı.

Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

F.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA