Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede D.Y. isimli kişinin silah sattığı bilgisini aldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet