Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede D.Y. isimli kişinin silah sattığı bilgisini aldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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