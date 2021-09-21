Tokat'ta servis sürücülerine seminer verildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde servis sürücülerine seminer verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik düzenlenen "Öğrencilerin Taşıma Güvenliği" konulu seminerde, çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemler ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları Yunus Emre Kabaş ve Yasin Zan ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Güneş ve Uzman Çavuş Osman Abaza tarafından verilen seminerde, Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları ve bazı konularda okul servis şoförleri slayt eşliğinde bilgilendirildi.

Seminerin öğrencilerin ve okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla yapıldığına işaret edilerek, servis şoförlerinin diğer sürücülere nazaran çok daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.