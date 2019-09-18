Tokat'ta rahatsızlanan hisarcıklıoğlu, ankara'ya döndü

18.09.2019 15:49

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak için geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı. Gribal enfeksiyon geçiren Hisarcıklıoğlu, programlarını iptal ederek Ankara'ya döndü.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere dün akşam karayoluyla Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi. İlçedeki bir otelde konaklayan Hisarcıklıoğlu, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Otele çağrılan doktor Hisarcıklıoğlu'nun istirahat etmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine TOBB başkanının katılması planlanan tüm programlar iptal edildi. TOBB Başkanı'na vekaleten açılış törenlerine Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız katıldı. Daha sonra Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ın katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni binasına taşınan tekstil fabrikasının açılışı yapıldı.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Hisarcıklıoğlu son bir haftada 6 yurt içi ve yurt dışı programa katıldıktan sonra dün gece birlikte buraya geldik. Kendisi epey yorgun düştü ve şu anda doktor zorunlu istirahat verdi. O yüzden çok istemesine rağmen gelemedi. Sizlere selamlarını gönderdi" dedi.

Hisarcıklıoğlu'nun kaldığı otelden ayrılarak karayolu ile Ankara'ya dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA