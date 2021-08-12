Tokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hamidiye köprüsünde B.O'nun (23) kullandığı 60 BN 888 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.O. (23) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu