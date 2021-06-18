Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı
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Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı Tokat'ta eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı

TOKAT - Tokat'ta eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Tokat'ta 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı sonu karne dağıtım töreni Melik Ahmet Gazi ilköğretim okulunda yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin katılımı ile gerçekleşen programda öğrencilere karneleri takdim edildi. Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Pandemi döneminde seyreltilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilerden isteyenler okullarına gelerek karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, isteyen öğrenciye elektronik ortamda isteyen öğrenciye de okulunda karnelerinin verildiğini kaydetti. Öğrencilerin uzun bir salgın döneminin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarına buluştuğuna dikkat çeken Küçükali, "İnşallah salgın kısa sürede sona erer, çocuklar okullarından mahrum olmazlar. 2 Temmuz'a kadar telafi eğitimleri devam edecek. Dört ana başlık altında telafi eğitimleri yapılacak. Sadece öğrencilere değil velilere ve öğretmenlerimize bu süreçte eğitimler verilecek" diye konuştu.

Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı
Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı
Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı
Tokat'ta öğrencilerin karne heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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