Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor
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Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor

Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ulaştırıyor.

Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ulaştırıyor.

Mobil aşı ekipleri, bugüne kadar merkeze bağlı köylerde 10 binden fazla kişiye ulaştı.

Son olarak Kadıvakfı köyüne giden mobil aşı ekibi, muhtarın evinin bahçesinde köyde yaşayan 78 kişiye aşı yaptı.

Köy camisinin hoparlöründen de aşı yaptırmak isteyenlerin muhtarın evine gelerek aşılarını yaptırabilecekleri anons edildi.

Aşı ekibinde görevli Dr. Ahmet Bahadır Uçar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bu şehre mavi yakışır" sloganıyla aşı kampanyasının sürdürüldüğünü söyledi.

Tokat genelinde aşılanma oranın yüzde 74,9 olduğuna dikkati çeken Uçar, "İlimizi mavi kategoriye çıkarmaya çalışıyoruz. Köylerimizde aşı seferberliği başlattık. Mobil ekiplerimiz, köylerde aşılamaya hız verdi. Halkımızın aşıya teveccühleri azmimizi artırıyor. Halkımıza teşekkür ederiz." dedi.

Köy sakinlerinden Kafiye Korkmaz da ayaklarına kadar gelen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirerek, "Vatandaşın da görevini yapması lazım. Gelip aşısını vurulması lazım. Aşı olamayanlar aldanır, hata yapmış olurlar. Vatandaşın hakkına girmiş olurlar. O da haramdır. Onu bilmeleri lazım." ifadesini kullandı.

Hamza Dönmez ise ayaklarına kadar gelen aşı hizmetinden faydalanmaları gerektiğini kaydetti.

Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor
Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Tokat'ta mobil aşı ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor - Haberler
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