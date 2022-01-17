Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman Y. idaresindeki 60 M 2147 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada araçta yolcu olarak bulunan Osman Oruç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan minibüs şoförü ise sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Şahıs ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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