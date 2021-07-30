TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI
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TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün mezarlığa uçması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün mezarlığa uçması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Çay Mahallesinde bulunan Şeyh-i Şirvani Mezarlığında meydana geldi. Kent merkezinden Çat beldesine seyir halinde olan Göktay Altun (20) idaresindeki 58 ABA 430 plakalı minibüs Şeyh-i Şirvani Mezarlığı mevkisinde kontrolden çıktı. Minibüsü durduramayan sürücü Göktay Altun, yol kenarında bulunan mezarlığa uçtu. Mezar taşlarına çarparak duran minibüste, sürücü Göktay Altun ve yanındaki Ramazan Uzun (17) yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazada 2 mezarda hasar oluştu.

TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI
TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI
TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI
TOKAT'TA MİNİBÜS MEZARLIĞA UÇTU 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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