(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
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(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | 3. Sayfa

(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı Tokat'ta lastiğinin patlaması sonucu yan yatan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı

TOKAT - Tokat'ta lastiğinin patlaması sonucu yan yatan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolu İl Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Enes U. idaresindeki 60 RD 220 plakalı Scania marka tır lastiğinin patlaması sonucu refüje çıktı. Bir süre toprak zeminde ilerleyen tırın dorsesi yan yattı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın etkisi ile trın deposundan akan mazot ise yola döküldü. Polis ekipleri kayganlaşan yolda olası kazalara karşı önlem aldı. Belediye ekipleri yola toprak döktü. Reşadiye'den Tokat'a inşaat yapı malzemesi taşıdığı öğrenilen tırdan refüje saçılan yapı malzemelerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı
(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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(TOKAT)Tokat'ta lastiği patlayan tır yan yattı - Haberler
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