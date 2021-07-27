Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, son 7 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 3 kişiyi belirledi.
Tespit edilen kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Yurdu'na yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu