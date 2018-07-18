Tokat'ta Kaybolan Küçük Kız 9. Günde de Bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri köy mezarlığı ile Yazıtepe barajı ve yakınlarını, AFAD ekipleri Yenisu köyü ve köye yakın ormanlık alanları taradı.

Çalışmalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.