Tokat'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS (AA) - Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kentte dünden itibaren aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ekipleri Tokat- Sivas ve Tokat- Niksar kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Tokat-Niksar kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri, yollarda olası kazaları önlemek için tuzlama çalışması yaptı.

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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