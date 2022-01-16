Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS (AA) - Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kentte dünden itibaren aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ekipleri Tokat- Sivas ve Tokat- Niksar kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Tokat-Niksar kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri, yollarda olası kazaları önlemek için tuzlama çalışması yaptı.