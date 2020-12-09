Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
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Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı

09.12.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:19
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı

TOKAT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

TOKAT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi. Karayolları tarafından yapılan çalışma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

 


Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı
Tokat'ta 'kar' ulaşımı aksattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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