Tokat'ta kar nedeniyle 35 köye ulaşım sağlanamıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 12, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 14 ve Turhal'da 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.