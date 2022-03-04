Tokat'ta kar nedeniyle 35 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta kar nedeniyle 35 köye ulaşım sağlanamıyor

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta kar nedeniyle 35 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 12, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 14 ve Turhal'da 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title