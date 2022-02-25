Tokat'ta kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Tokat Şubesi, Yeşilyurt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Hükümet Konağı önünde Kızılay'ın kan toplama aracında kan bağışları alındı.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Burhan İştar, gazetecilere, "İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızın kan vermek için bizlere gelmesi elbette bizleri mutlu ediyor. Gönüllü bağışçılarımızdan şu ana kadar 70 ünite kan aldık. Bunun bugün 100 üniteyi geçeceğini tahmin ediyoruz Bu organizasyonda emeği geçen başta Yeşilyurt Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Yeşilyurt'a ve gönüllü tüm bağışçılarımıza Türk Kızılay adına teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Hasan Üçtepe ise "Kan vermenin bir insanlık görevi. Bu ikinci kan vermem ilkinde kan verdikten sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Kan aracının ilçemize geldiğini duyunca hemen gelip tekrardan kan verdim ve bundan sonrada düzenli bir şekilde kan vermeye devam edeceğim. Sağlıklı kişilerin düzenli şekilde kan vermelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Belediye ve camii hoparlörlerinden vatandaşlardan kan bağışında bulunmaları konusunda anonslar yapıldı.