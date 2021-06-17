Tokat'ta inşaat iskelesinde elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
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Tokat'ta inşaat iskelesinde elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Tokat'ta inşaat iskelesinde elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta bir inşatta iskelede çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Tokat'ta bir inşatta iskelede çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta demir iskelenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçilerden Selahattin Çapraz, Semih Taşdamar (37) ve Turgut Akın (42) elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan işçiler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik ile ilgili toplantılar yaptığını söyledi.

"Buradan ayrıldıktan sonra bu üzücü olay oldu." diyen Çelik, "İşçiler herhalde iskeleyi yüksek gerilim tellerinin altından geçirmek isterken böyle olay olmuş. İşçi kardeşlerimiz hastanede tedavi altına alındılar. Durumları aldığımı bilgiye göre iyi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, polis ekipleri, olayın meydana geldiği alanda çalışma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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