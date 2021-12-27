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Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Coşkun'a iki katı evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevler mahallede korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çatıda başlayan yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Reşadiye Belediye Başkanı Vekili Turgut Şahin, yangında tek tesellilerinin yaralanan veya can kaybı olmaması olduğunu kaydetti. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

Tokat'ta iki katlı ev alev alev yandı

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