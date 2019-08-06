TOKAT'TA HAZİRAN YAĞIŞLARI, BAL ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

06.08.2019 13:42

TOKAT Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle geçen yıl 650 ton olan bal hasadının bu yıl 550 ton civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

Tokat'ta Arı Yetiştiricileri Birliğine bağlı arıcılar, ilk bal hasadını organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdi. Bal hasadına Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve bal üreticileri katıldı.

2019 yılı bal hasadına bugün itibariyle başladıklarını ifade eden Tokat Arıcılar Biriliği Başkanı Ali Demir, Bu yıl üreticilerimize yaklaşık 5 bin adet polen dağıtıldı. Bu yıl Tokat'ta polen yılı idi. Bu yıl yaklaşık 5 ton kadar polen üretimi yaptık. Sahte baldan dolayı üreticilerimiz sıkıntılar yaşıyor. Marketlerde, otellerde, restoranlarda hep sahte ballar kullanılıyor. Üreticimize sahip çıkarak, bu sahte balların tüketimini azaltıp, halkımıza gerçek bal yedirmek için çaba sarf edeceğiz dedi.

'550 TON CİVARINDA BAL HASADI BEKLİYORUZ'

Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin ise, geçen yıla oranla Tokat'ta bal üretiminin daha düşük olmasını beklediklerini ifade ederek, Tarımsal faaliyetleri en büyük etkileyenlerden biri iklim faktörü. Bu sene Haziran ayındaki yağışların fazla olması nedeniyle de geçen yıldan daha düşük bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 600-650 ton arasında olan bal üretimimizin bu sen 550 ton civarında olacağı kanaatindeyiz diye konuştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise üreticilere hayırlı olmasını dileyerek ilk bal hasadını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA