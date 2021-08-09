Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada bir kişi tutuklandı
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Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada bir kişi tutuklandı

Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı serbest bırakılan M.Y.D'nin durumuna itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme zanlının yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince tekrar gözaltına alınan M.Y.D, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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