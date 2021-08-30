Tokat'ta fener alayı

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan fener alayına vatandaşlar ellerinde meşalelerle katıldı. Off-road pilotları araçları ile fener alayının en ön sırasında yer aldı. Tokat Belediyesi bando ekibi eşliğinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı