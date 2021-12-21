TOKAT'TA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler
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TOKAT'TA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta viraja hızla giren et yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - TOKAT'ta viraja hızla giren et yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Tokat - Sivas Karayolu Kızıliniş mevkisinde yaşandı. Kahramanmaraş'tan Amasya'ya karkas et taşıyan Mehmet Yaman (31) yönetimindeki 33 AK 064 plakalı TIR, Kızıliniş mevkisinde viraja hızlı girince yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı.

TOKAT'TA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

TOKAT'TA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

TOKAT'TA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

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