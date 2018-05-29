Sokak Ortasında Yanan İşçileri Vatandaşlar Söndürdü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Elbiseleri tutuşan işçilerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ELBİSELERİ TUTUŞTU
Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) personeli Aykut Taha Acar (32) ve Gökhan Gül (31) elektrik trafosuna bakım yapmak için çalıştığı sırada trafoda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle giysileri tutuşan işçiler kendilerini binadan güçlükle dışarı attı. Bu sırada trafoda ikinci bir patlama daha oldu.
VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ
Vatandaşların yardımıyla tutuşan giysileri söndürülen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binadaki elektriğin kesilmesinin ardından içeriye girerek araştırma yaptı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
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bUNLARIN vergileriyle ssuriyeliler duyuruluyor yaşa türkiyemCevap Yaz Yayından Kaldır
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yok çok zor iş yok bilmem ne,ellerine bir kere kazma kürek alıp çalışmamış sırtına çimento çuvalı vurmamış masa sandalyede çalışıyorlar sıcak yerde kar kış görmüyorlar asgari ücretliden fazla ağlıyorlar,tamam okudunuz okuduysanız rahat yerde çalışıyorsunuz işinizin ağırlığı yok.asgari ücretli ne yapsın yılda 3 ay hiç çalışmadan para veriyor devlet öğretmenlere, haftada 2 gün izin yaparlar ondan sonra elleri kavlamış iş stresinden yaşlanmış nasır tutmuş vücutlardan daha fazla hak idda ederlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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İŞÇİLERE SİGORTA ŞART ÖYLE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA SİGORTA İLE EFENDİME SİGORTAYI MAAŞ GİBİ İŞÇİNİN ELİNE SOKUŞTURMAYLA OLMUYOR BU İŞLER. SON 8 YILLIK REZİL BİR GİDİŞAT HİÇ İYİLEŞME YOK. AMA YALAN VAR YALAKALIK VAR. BÖYLE OLMAZ. HERKES HAKKINI KORUMAYI BİLSİN. Siyasilerin peşinden koşturarak hak aranmaz. Önce Birlik arkadaşlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH acil şifalar versin abiler.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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iş güvenliğinin önemi koruyucu elbise olsa idi o görüntüler olmazdı " "ısı ve yangın tehlikesi olan işlerde amyantlı elbise hayat kurtatrır yanılmaz "Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır