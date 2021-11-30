Tokat'ta dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Tokat'ta dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Bağlar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan iş yerine gece saatlerinde giren 3 kişi, iki dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu D.U. (22), S.N. (18) ve E.C.G. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinden yapılan aramada da dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. ve S.N. tutuklandı, E.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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