Tokat'ta "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi" yapıldı

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Tokat'ta "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi" yapıldı

Tokat'ta 'Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi' yapıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGUSEM) tarafından "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi" gerçekleştirildi.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGUSEM) tarafından "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi" gerçekleştirildi.

Çevrim içi yapılan zirvenin açılışında konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yeni açılan programlar, öğrenci sayıları, doluluk oranı, personel sayıları, uluslararası arenadaki başarılar, öğrenci butiği olmak üzere üniversite hakkında genel bilgi verdi.

Tüm öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden (PDRMER) ücretsiz destek alabileceğini, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KARMER) sektöre hazırlanırken gereken tüm eğitimlere katılabileceğini aktaran Şahin, "TOGÜ olarak genç ve dinamik ekibimiz sayesinde çağın gereklerine cevap veren, öğrencilerine yüksek düzeyde eğitim, ruh ve beden desteği sağlayan bir üniversiteyiz. Güler yüzlü bir üniversite olarak tüm öğrencilerimize hem eğitim hem de sosyal ve kültürel anlamda destek vermekteyiz. Salgın döneminde kendi sistemimiz üzerinden aksaklıklar olmadan tüm öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladık ve mezun durumuna getirdik. Şu an yürütülmekte olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesine desteklerini esirgemeyen başta Sertan Talas hocamız olmak üzere eğitim vermek üzere bizlere destek veren tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Şahin'in konuşmasının ardından program oturumlarla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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