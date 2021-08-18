Tokat'ta bin 500 kişiye aşure ikramı
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Tokat'ta bin 500 kişiye aşure ikramı

Tokat'ta bin 500 kişiye aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen etkinlikte bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen etkinlikte bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından Kültür Parkı'nda aşure günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Programda konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, günün önemine değinerek, "Bugün yapılan Aşure, Nuh Tufanı ile başladığı rivayet edilmekte, halk arasında paylaşmanın, kardeşliğin ve bereketin simgesi haline gelerek, birlik ve beraberliği perçinlemektedir." dedi. Yapılan konuşmaların ardından kazanlardan vatandaşa aşure ikram edildi. Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl vatandaşlara kepçe ile aşure dağıttı. - TOKAT

Tokat'ta bin 500 kişiye aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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