Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı
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Çamlıbel, Tokat, Yerel

Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı

Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı Tokat T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, yaklaşık bin 200 kişinin kaldığı cezaevinde hükümlü tutuklar ve personelde koron virüs vakası bulunmadığını açıkladı.

02.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:39
Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı

Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı

TOKAT - Tokat T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, yaklaşık bin 200 kişinin kaldığı cezaevinde hükümlü tutuklar ve personelde koron virüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde bulunan yaklaşık bin 200 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tedbirleri artırıldı. Cezaevinde giriş ve çıkışlarda ateş ölçeklerle kontrol yapılıyor. Yapılan incelmelerde herhangi bir hastalık belirtisi yada yurt dışı çıkış kaydı bulunan hükümlü ve tutuklu cezaevine kabul edilmiyor. Basın mensuplarına alınan önlemleri dile getiren

Tokat T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, cezaevinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanılan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması bizi daha etkin tedbirler almaya mecbur bırakmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kurumumuzda bulunan hükümlü tutuklular ile personelimizden covit-19 açısından pozitif vaka bulunmamaktadır" dedi.

Cezaevi girişinde giriş çıkışlarda koron virüse karşı önlemlerini artırdıklarını ifade eden Müdür Karakülah, "Her ne sebeple olursa olsun gelen herkesin ateşi ölçülmekte, 38 derece ve üzerinde ateşi bulunan hiç kimse kuruma alınmamaktadır. Kurum alınan yiyecek, içecek ve eşya gibi tüm malzemeler kuruma alınmadan önce gerekli tedbirler alınarak dezenfekte odalarında ürünün özelliğine göre minimum 24 saat bekletildikten sonra yeniden dezenfekte edilerek hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulmaktadır" diye konuştu. Müdür Karakülah, hükümlü ve tutuklu odaları dahil profesyonel ekiple haftada bir kez dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.

Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı

Kaynak: İHA

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Tokat'ta bin 200 kişilik ceza evinde korona virüs vakasına rastlanmadı
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