Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
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Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat -Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat'a seyir halinde olan Adem K. idaresindeki 58 HA 202 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Mürsel C. idaresindeki 58 SG 929 Toyota marka plakalı otomobil sürücüsü ise karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Motor kısmından alevlerin yükseldiği sürücüsü canını zor kurtardı. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile bir yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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