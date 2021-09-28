Tokat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Tokat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce Hızarhane Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda 1. kısımda asfalt serim işlemi tamamlandı.

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce Hızarhane Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda 1. kısımda asfalt serim işlemi tamamlandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, göreve geldiği günden itibaren gerek altyapı gerekse üstyapıya yaptıkları yatırımlarla vatandaşların rahatı ve mutluluğu için gayret sarf ettiklerinin söyledi.

Hızarhane Caddesi birinci kısımda çalışmaların tamamlandığını aktaran Eroğlu, gece gündüz demeden Tokat'a hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 çalışma programı kapsamında şehir genelinde yoğun çalışma yürüttüğünü anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Hızarhane Caddemizin altyapısını baştan sona yeniledik. Yağmur suyu hattı başta olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon hatlarımızı tamamen yeniledik. Hemen ardından Hızarhane Caddemizin birinci etabında ekiplerimiz asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarını hızlı şekilde tamamladı. Caddenin yaklaşık 170 metrelik mesafede yer alan birinci etabında 225 ton asfalt malzemesi kullanıldı. Altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ile sıcak asfalt serimini de tamamladık."

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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