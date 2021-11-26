Tokat'ta akran eğitimi düzenlendi

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akran eğitimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Genç Yeşilay Kulübü, Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle akran eğitimi programı düzenlendi.

"Uyuşturucu Bağımlılığı" ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi" (TBM) kapsamında düzenlenen programda Yeşilay Tokat Şubesi Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları, Yeşilay'ın faaliyetleri, narkorehber Selahattin Kurnaz ise uyuşturucu bağımlılığı konusunda sunum yaptı.

Akran eğitimi projesi kapsamında sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için TOGÜ Genç Yeşilay Kulüp üyesi ve akran eğitmenleri Esma Öğütgen, Eda Gönen, Hatice Çoban ve Hatice Gezgin tarafından da katılımcılara bilgi verildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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