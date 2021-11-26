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Tokat'ta akran eğitimi düzenlendi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta akran eğitimi düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akran eğitimi gerçekleştirildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akran eğitimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Genç Yeşilay Kulübü, Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle akran eğitimi programı düzenlendi.

"Uyuşturucu Bağımlılığı" ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi" (TBM) kapsamında düzenlenen programda Yeşilay Tokat Şubesi Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları, Yeşilay'ın faaliyetleri, narkorehber Selahattin Kurnaz ise uyuşturucu bağımlılığı konusunda sunum yaptı.

Akran eğitimi projesi kapsamında sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için TOGÜ Genç Yeşilay Kulüp üyesi ve akran eğitmenleri Esma Öğütgen, Eda Gönen, Hatice Çoban ve Hatice Gezgin tarafından da katılımcılara bilgi verildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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