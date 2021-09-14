Tokat'ta 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Tokat'ta, Selçuklular dönemine ait 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması bitti.

Yeşilırmak üzerinde 1250 yılında Selçuklular tarafından inşa ettirilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yapılan asfalt sökülerek, temizlik ve onarım gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprüde restorasyon çalışmasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti.

Restorasyon çalışmalarının sona erdiğini söyleyen Eroğlu, "Köprümüzün açılışını bu ay içinde yapmayı planlıyoruz. Güzel bir restorasyon işlemi yapıldı. Köprüdeki 70 santimetrelik tabaka kalktı. Eski taşlar ortaya çıktı." dedi.

Köprünün yüzde 60'ının yeni taşlarla döşendiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Köprünün içindeki yürüyüş yolu tamamen bitmiş oldu. Bununla beraber köprünün taşlarının onarılması, köprümüzün taşlanması, temizlemesi bitti. Köprünün içindeki ve dışındaki çalışmalar bitti. Işıklandırma çalışmaları ve güçlendirme çalışmaları bitti. Çevre düzenlemesi çalışmaları da bitmek üzere. Güzel bir eser yeniden ortaya çıktı. 771 yıllık güzel eser yeniden Tokat halkının kullanımına hazır hale geldi. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum."