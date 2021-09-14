Tokat'ta 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması tamamlandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Tokat'ta, Selçuklular dönemine ait 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması bitti.

Tokat'ta, Selçuklular dönemine ait 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması bitti.

Yeşilırmak üzerinde 1250 yılında Selçuklular tarafından inşa ettirilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yapılan asfalt sökülerek, temizlik ve onarım gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprüde restorasyon çalışmasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti.

Restorasyon çalışmalarının sona erdiğini söyleyen Eroğlu, "Köprümüzün açılışını bu ay içinde yapmayı planlıyoruz. Güzel bir restorasyon işlemi yapıldı. Köprüdeki 70 santimetrelik tabaka kalktı. Eski taşlar ortaya çıktı." dedi.

Köprünün yüzde 60'ının yeni taşlarla döşendiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Köprünün içindeki yürüyüş yolu tamamen bitmiş oldu. Bununla beraber köprünün taşlarının onarılması, köprümüzün taşlanması, temizlemesi bitti. Köprünün içindeki ve dışındaki çalışmalar bitti. Işıklandırma çalışmaları ve güçlendirme çalışmaları bitti. Çevre düzenlemesi çalışmaları da bitmek üzere. Güzel bir eser yeniden ortaya çıktı. 771 yıllık güzel eser yeniden Tokat halkının kullanımına hazır hale geldi. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum."

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Bensu Soral Özge Özpirinçci
Spor Alper Yılmaz Ali Koç Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Miralem Pjanic Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta 771 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:43:27. #1.11#