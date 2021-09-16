Tokat'ta 7 sınıf Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.
Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.
İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin Kovid-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı. Karantinadaki öğrenciler, derslerine evlerinden çevrim içi olarak katılıyor.
Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi?— Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri