Tokat'ta 7 dekarlık fidanlık yangında zarar gördü -1

08.09.2019 18:46

Tokat'ta 7 dekarlık fidanlık yangında zarar gördü

Tokat'ın Zile ilçesinde fidanlık alanda yangın çıktı. 7 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Bayır köyü ile Zile bağları arasında bulunan arazide meydana geldi. Bölgede piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangında Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda yeni dikilen fidanların bulunduğu alan yandı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine gelen vatandaşlar, jandarma ekipleri ve polis ekipleri kürekle yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 dekar açık alanda etkili olan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Zile Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Atlı, 'Yangın piknikçilerden çıkmış. Dağın zirvesinde, rüzgar da ters esince üstten aşağı getirmişö dedi. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Zile Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Candan ise "Piknik yapan vatandaşlarımızı ateşi tam söndürmüyor. Bu sebepten rüzgarın da etkisiyle yangın araziye yayılıyor. Yangın şu anda söndü, sadece soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA