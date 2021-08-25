Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin köyüne diktiği vişne ağaçları, bugün vatandaşların geçim kaynağına dönüştü.

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin köyüne diktiği vişne ağaçları, bugün vatandaşların geçim kaynağına dönüştü.

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Kızılöz köyüne dönen Selahattin Ekiz, arazisine vişne ağaçları dikti.

Zamanla diğer köy sakinlerinin de vişne ağaçları dikmesi sayesinde köyde vişne yetiştiriciliği gelişmeye başladı. Aradan geçen yıllarda 80 hanede 500 kişinin yaşadığı köyde vişne üreticiliği gelir kaynağı oldu.

Köyde bugün 70 bin civarındaki vişne ağacından yıllık 1000 tonun üzerinde rekolte elde ediliyor.

Köyde temmuz ayının son haftası başlayan vişne hasadı ise ağustos ayının sonlarına kadar sürüyor.

Köy sakinlerinden Nuri Aybastıoğlu, AA muhabirine, köylerinde birçok kişinin vişne ürettiğini söyledi.

Köylerinde vişne üretiminin 40 yıl önce başladığını dile getiren Aybastaoğlu, "Rahmetli oldu, Selahattin dayı vardı, Almanya'da çalışan bir kişiydi. Köye gelince vişne kuyuları açtı. Hatta millet, 'Niye araziyi vişne yapıyorsun' diye sordu. O yaptı, ona baktı herkes yaptı. Komple köyü vişne aldı." dedi.

Köylerinde üretilen vişneye talep olduğunu vurgulayan Aybastıoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin bölgeden vişne aldıklarını aktardı.

Çiftçi Adem Aybakta da yaklaşık 25 yıldır vişne ürettiğini belirterek, "Vişne hasadımız sürüyor. Genellikle aile fertleri topluyor. Bitiren komşularımız da yardımlaşma imkanıyla bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu
Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu
Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu
Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Mustafa Varank Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:40:53. #1.14#

title