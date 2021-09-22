Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu - Haberler
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Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu Prof. Dr. Eren Yürüdür: "Depremler kaçınılmaz aslolanın doğru yerleşmek ve sağlam binalar yapmak" Prof. Dr.

ERBAA (İHA) - Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu

Prof. Dr. Eren Yürüdür: "Depremler kaçınılmaz aslolanın doğru yerleşmek ve sağlam binalar yapmak"

TOKAT - Prof. Dr. Eren Yürüdür tarihsel dönemlerde yaklaşık olarak 50 yılda bir büyük deprem yaşandığının görülüğünü belirterek, "Depremler kaçınılmaz aslolan doğru yerleşmek ve sağlam binalar yapmak" dedi.

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede 2.0 ile 2.6 arasında 4 artçı deprem yaşandı. Kısa süreli korkuya neden olan depremlerin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Yürüdür değerlendirmelerde bulundu. Yürüdür, tarihsel dönemlerde yaklaşık olarak 50 yılda bir büyük deprem yaşandığının görülüğünü kaydetti. 1942 Erbaa depreminin üzerinden uzun bir zaman geçtiğine dikkat çeken Yürüdür, depremlerin kaçınılmaz olduğunu aslolanın doğru yerleşmek ve sağlam binalar yapmak olduğunu kaydetti. Kelkit vadisi üzerinde bulunan Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğu yerleşim yerleri olduğunu ifade eden Yürüdür, "Daha önceden kırılmış sahalar yeniden oynayabilir, deprem üretebilir. Tarihsel dönemlere baktığımızda 50 yılda bir büyük deprem yaşandığını görüyoruz. 1942 Erbaa depreminden bu yana uzun bir zaman geçti. O saha deprem üretemedi. Konun uzmanları detaylı ölçüm ve çalışmaları ile buna yönelik daha belirgin değerlendirme yapabilirler. 4.3 gibi bu tür depremlerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Oradaki enerjini bir kısmını boşaltmış oluyor. Küçük depremler enerjiyi kademeli bir şekilde boşaltmış oluyor. Belki büyük depremleri engelleyici rolü vardır" dedi

20 Aralık 1942 tarihinde merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 bin can kaybı yaşandı. Deprem, Niksar'ın doğusu ile Erbaa kuzeyi arasında yaklaşık 50 km'lik bir yüzey kırığı oluşturdu. Depremde 3 bin kişi can verirken 6 bin 300 kişi yaralandı.

Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu

Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu

Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu

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Tokat'ta, 4.3'lük deprem korkuttu
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 Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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