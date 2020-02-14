Tokat'ta 232 sikke ele geçirildi
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Tokat'ta 232 sikke ele geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 232 sikke ile haç işaretli obje bulundu.

14.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:18
Tokat'ta 232 sikke ele geçirildi

'ın ilçesinde bir evde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 232 sikke ile haç işaretli obje bulundu.

Bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin 'ndeki evinde arama yaptı. Evde 232 sikke ile bir haç işaretli obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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